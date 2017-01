Domesta pakt datalek door zonnepanelen in Emmen aan

EMMEN - Woningcorporatie Domesta gaat op korte termijn aan de slag om de digitale netwerken van huishoudens met zonnepanelen in Emmen beter te beveiligen.

De kastjes die mensen in huis hebben, plaatsen de energieopbrengsten op internet. Maar via die kastjes kun je inloggen op onbeveiligde thuisnetwerken en zo privacygevoelige informatie achterhalen.Domesta meldt dat bij ruim tachtig huizen aan de Torenvalk in de wijk Rietlanden een brief op de mat is gevallen. Mensen die zich zorgen maken, wordt geadviseerd de kastjes uit te zetten. Naast een betere beveiliging kondigt Domesta ook aan dat de huidige kastjes op termijn worden vervangen.Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is melding gedaan van het mogelijke datalek.