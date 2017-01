Justitie: No Surrender broeinest van drugshandel en geweld

EMMEN - In het clubhuis van No Surrender in Emmen wordt gehandeld in drugs en vinden ernstige mishandelingen plaats. Dat zei persofficier Pieter van Rest tijdens een persconferentie over de inval bij het clubhuis vanochtend.

Sinds 2014 loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub in Emmen. De politie luisterde de afgelopen tijd gesprekken in het clubhuis af.Volgens justitie wordt er vanuit het clubhuis gehandeld in hard- en softdrugs. Het gaat dan onder meer over handel met Duitsland en Denemarken. Op de opnames praten de leden over hoeveelheden, prijzen en over winstmarges die moeten worden gehaald."In het clubhuis wordt zeer regelmatig drugs gebruikt. Met name cocaïne en speed. Daar wordt over gesproken. Ook zijn op het opgenomen materiaal hak- en snuifgeluiden te horen", vertelt van Rest. "Met name één persoon is verantwoordelijk voor die interne handel."Daarnaast vinden ook mishandelingen plaats in het clubhuis, concludeert van Rest. "Mensen worden stevig aangesproken op het overtreden van regels. Clubleden in 'bad standing' worden door leden opgezocht en onder druk gezet.Het hele bestuur van No Surrender in Emmen geldt als verdachte in de zaak, vertelt politiechef in Zuidoost-Drenthe Lineke Bennema. Henk Kuipers zit als captain niet in dat bestuur, maar is ook verdachte. De politie heeft hem vanochtend gebeld om hem in te lichten over de invallen. De aanhoudingen van mannen uit Emmen, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam hoorden ook bij dit onderzoek.Uit de opnames is ook vast komen te staan dat nieuwe leden enkele duizenden euro's moeten betalen om lid te worden. Bovendien betalen ze maandelijks contributie. "Een deel daarvan gaat naar de nationale kas en ook een deel is voor de jongens die vast komen te zitten", vertelt Van Rest. "Een belangrijke regel binnen deze club is dat je niet spreekt over wat er binnen de club gebeurt. Het niet naleven van die regel of niet regelmatig verschijnen op een clubavond, leidt tot straffen."Politiechef Bennema benadrukt dat het belangrijk is dat slachtoffers van geweld of dreigementen aangifte doen. "Vaak voelen mensen zich zo geïntimideerd dat ze niet naar de politie durven. We roepen slachtoffers op zich alsnog te melden. Dat kan ook anoniem in een gesprek met het Team Criminele Inlichtingen."Het onderzoek naar No Surrender in Emmen staat volgens Pieter van Rest overigens los van het geweldsincident in Glimmen . Daar werd een 47-jarig Ex-lid van de motorclub mishandeld en ontvoerd. Daar zitten inmiddels meerdere verdachten voor vast.De persofficier licht tot slot toe dat leden van de club zaken in brand steken om sporen te vernietigen. "Dat wordt ook over het clubhuis zelf gezegd. De leden zeggen: als het gesloten wordt, dan wordt het in brand gestoken door No Surrender."Na de inval van vanochtend is het clubhuis gesloten en naar verwachting wordt het volgende week gesloopt.