Nieuwe dagbesteding voor gehandicapten in de Wijk

Burgemeester Roger de Groot opent de dagbesteding (foto: gemeente De Wolden)

DE WIJK - In de Wijk is de nieuwe vestiging van Oranjeborg in gebruik genomen.

Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden opende de nieuwe dagopvang voor volwassen mannen met een verstandelijke beperking.



“Oranjeborg geeft de bewoners een plek om ongedwongen zichzelf te zijn", stelt De Groot. "Met goede begeleiding vinden ze een dagritme en nuttige invulling van de dag waarmee ze een bijdrage leveren aan de samenleving.”