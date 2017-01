Gezinsuitbreiding voor schaapskudde Balloo

Onder toeziend oog van mama schaap ontdekt dit lammetje de winterse wereld (foto: Marianne Duinkerken) Even wennen aan het winterse weer voor dit pasgeboren lammetje (foto: Marianne Duinkerken)

BALLOO - Terwijl het buiten sneeuwde, besloot een schaap van de kudde in Balloo dat het tijd was om te bevallen. In de schaapkooi zijn vannacht twee lammetjes geboren.

De twee jongen maken het goed en zijn in gezelschap van hun moeder al aan het wennen aan het winterse landschap.



"Vandaag zijn de lammetjes nog afgezonderd van de kudde, vanaf morgen gaan ze kennis maken met de rest", aldus herderin Marianne Duinkerken.