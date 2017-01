Video: Hijskranen plaatsen eerste deel nieuwe spoorbrug Coevorden

De kranen plaatsen het brugdek (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel) Drie hijskranen zijn nodig om het dek te plaatsen (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel) De plaatsing van het dek (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel) Animatie van de spoorbrug die gebouwd wordt (animatie: BAM Infraconsult) Animatie van de spoorbrug (animatie: BAM Infraconsult)

COEVORDEN - In Coevorden zijn drie hijskranen bezig met een grote operatie. Voor de bouw van een nieuwe spoorbrug laten ze vandaag een 200 ton wegend draaidek op zijn plaats zakken.

De nieuwe spoorbrug sluit het industrieterrein Europark in Coevorden aan op de spoorverbinding naar Duitsland en op de lijn Emmen-Zwolle.



Op 1 februari begint de volgende fase van de bouw. Dan plaatsen de hijskranen het tweede deel van de brug. De operatie wordt in twee keer uitgevoerd, omdat het volledige dek te zwaar is om in één keer te plaatsen.



Naar verwachting kunnen treinen vanaf 1 mei gebruikmaken van de spoorbrug.