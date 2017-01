Emmense aangehouden met hennep in de auto

De politie vond behalve hennep ook speed (foto: Pixabay)

HARDERWIJK - Een 29-jarige vrouw uit Emmen en een 40-jarige man uit Soest zijn vannacht aangehouden omdat zij een grote hoeveelheid softdrugs en ook een beetje harddrugs in hun auto hadden liggen.

De politie kwam de auto rond 01.20 uur tegen bij een benzinestation langs de A28. De auto reed weg vlak nadat de politieauto het terrein op reed. Het kenteken werd genoteerd en daarbij werd ontdekt dat de eigenaar vaker was aangehouden in verband met drugsdelicten. Daarop kreeg het voertuig een stopteken en zijn de inzittenden en de auto op een parkeerplaats in Harderwijk gecontroleerd.



In de kofferbak vond de politie een doos met twee grote zakken met henneptoppen. Er lagen ook een aantal zakjes speed in de auto. De verdachten zijn aangehouden en de auto en drugs zijn in beslag genomen.