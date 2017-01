Oud-medewerker rechtbank verdacht van kweken hennep

Bij de vrouw thuis stonden bijna 500 hennepplanten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 47-jarige oud-medewerkster van de rechtbank in Assen wordt verdacht van het bezit van een hennepkwekerij. Bij de vrouw, die tot mei 2014 als bode en beveiligster in de rechtbank werkte, werd 1 mei 2014 een hennepkwekerij met bijna 500 planten gevonden.

Maandag moet ze voor de rechter in Assen verschijnen.



Rook?

De kwekerij op de bovenverdieping van het huis van de vrouw in de Asser wijk Pittelo werd ontdekt door de brandweer. Een voorbijganger zag rook onder het dak vandaan komen en belde 112. Brandweerlieden ontdekten dat het ging om waterdamp van de wietkwekerij. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt.



De vrouw is aangehouden en werkt sindsdien niet meer in de rechtbank. Volgens haar advocaat Willem Bierens is haar arbeidsovereenkomst in overleg beëindigd. De vrouw is verhuisd naar Lelystad.



Naar Zwolle

De rechtszaak tegen de vrouw wordt maandag niet inhoudelijk behandeld, maar verwezen naar de rechtbank in Zwolle, weet Bierens. De zaak kan niet in Assen behandeld worden, omdat de vrouw daar zelf heeft gewerkt. De rechtbank is dan niet onafhankelijk.



Het Openbaar Ministerie heeft eerder geprobeerd de zaak aan de rechtbank in Zwolle voor te leggen, maar daarbij zijn fouten gemaakt.