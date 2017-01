Berover 14-jarig meisje alsnog opgepakt na veroordeling

ANNERVEENSCHEKANAAL - De 24-jarige man uit Tunesië die afgelopen woensdag is veroordeeld voor de beroving van een 14-jarig meisje uit Annerveenschekanaal, is vandaag opgepakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Toen de man werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, was hij nog spoorloos. Vandaag is hij aangehouden in Maastricht.De Tunesiër beroofde het 14-jarige meisje samen met een 21-jarige Marokkaan. Dat gebeurde eind november, toen het meisje op de Kielsterachterweg in Hoogezand fietste. De 21-jarige man is ook veroordeeld tot vier maanden cel.De mannen probeerden het slachtoffer te beroven van haar telefoon, maar ze wist deze terug te pakken. Het duo stal ook de portemonnee van een andere scholier.De politie pakte eerder ook drie andere verdachten op. Zij zijn vrij snel na het verhoor vrijgelaten. Of zij alsnog worden vervolgd, heeft het Openbaar Ministerie nog niet besloten. Alle vijf verbleven in het azc in Ter Apel.