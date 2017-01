Ondernemend: 'Tesla-campagne is erg on-Noord-Nederlands'

EMMEN - De reclamecampagne om autofabrikant Tesla binnen te halen is voor een regio als Noord-Nederland bijzonder onconventioneel. En daarom ook bijzonder spannend, zegt Wim A,B. van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM.

A,B. was vanuit de NOM in het verleden betrokken bij het binnenhalen van bedrijven als IBM en Google. "Maar dat gebeurde op de achtergrond. Dit is heel anders. Zonder dat er een opdracht is, wordt er nu al een campagne gevoerd."Tesla wordt met veel online geweld duidelijk gemaakt dat Noord-Nederland de beste plek is om een nieuwe fabriek te openen. Een fabriek waar accu's worden gefabriceerd en mogelijk zelfs auto's. Maar duidelijk is dat niet. Topman Elon Musk van Tesla stuurde een tweet de wereld in waarin hij zegt dat er in Europa een nieuwe 'Gigafactory' moet komen. Dat is dan ook alles.Het bedrijfsleven en de politiek in Noord Nederland vonden dit voldoende om een grote campagne te organiseren, zodat Musk en de mensen van Tesla weten dat Noord-Nederland er is en graag de fabriek een plekje wil geven. "De Noordelijke bescheidenheid hebben we even van ons afgeschud en Noord-Nederland is opgepoetst . Het is een mooi voorbeeld waarin Noord-Nederland als één front naar buiten treedt"Wim A,B. is één van de gasten straks in Ondernemend. Hij vertelt hoe het binnen halen van een groot internationaal bedrijf gaat. Ook vastgoedondernemer Peter van Dijk uit Emmen is te gast. Hij wil dat Emmen als grootste plaats in Drenthe een skyline krijgt. "We willen de hoogste toren van Drenthe bouwen bij de entree van Emmen. Hij is 65 meter hoog. Dat wordt de 'Manhattan Tower'."De derde gast is met zijn 22 jaar de jongste van de drie, Matthijs Popken. Popken is eigenaar van Popken Megatronica. Hij maakt voor opdrachtgevers slimme elektronische oplossing. Daarbij maakt hij onder andere gebruik van sensoren. Klanten van Popken zitten onder andere in de tuinbouw. Hij is sinds 2015 zelfstandig en maakt gebruik van de faciliteiten van de Ondernemersfabriek. En we gaan de hei op met de nieuwe herders van de schaapskudde van Exloo. Ook zij moeten er voor zorgen dat ze met de schaapskudde inkomsten krijgen.