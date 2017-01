Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De survivalrun in Westerbork in 2016 (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Heeft u zin om er dit weekend op uit te trekken? Er is weer van alles te doen in Drenthe.

We doen een greep uit de evenementen die dit weekend gehouden worden.



Motorbeurs in Assen

In de TT Hall in Assen zijn dit weekend motoren te bewonderen op de MotorExpo. Dealers presenteren er hun nieuwe modellen, maar er is ook aandacht voor accessoires en er worden ook stuntshows gegeven. De MotorExpo luidt traditioneel het begin van het motorseizoen in.



Metal in Coevorden

In Coevorden treden zaterdag bij Metal Front Coevorden twee bands op. Het heavy rock powertrio Chief of Smoke begint de avond. Daarna treed Komatsu op, een band uit Eindhoven.



Expositie Rolder Historisch Gezelschap

Wie het weekend wat rustiger wil beginnen, kan terecht bij de expositie van het Rolder Historisch Gezelschap. Dat gezelschap presenteert ruim 150 tekeningen van schoolmeester Gerrits die tot 1974 lesgaf op de lagere school in Rolde. U bent welkom aan de Stationsstraat 1a in Rolde.



Trailrun Drents-Friese Wold

Op zaterdag vindt ook de derde editie van de Drents Friese Wold trailrun plaats. Al weken is het evenement met 600 deelnemers uitverkocht. U kunt zich dus niet meer aanmelden, maar u kunt natuurlijk altijd een kijkje nemen. Bij trailrunning leggen deelnemers een uitdagende route af door het landschap.



Tentoonstelling CBK Emmen

Ook op zaterdag opent Jeroen Huizing, wethouder Cultuur in Coevorden, de Fotomanifestatie Drenthe Vechtdal. Tijdens de opening worden de prijswinnaars bekendgemaakt en juryvoorzitter Hillebrand Breuker geeft een toelichting op de jurering.



Ultimate Frisbee in Assen

Komende zondag wordt er in twee sporthallen in Assen Ultimate frisbee gespeeld. Frisbee wordt sinds een jaar in clubverband in Assen gespeeld onder de naam Aurora Ultimate. De jeugd onder 17 jaar speelt in Sporthal Marsdijk. De jeugd onder 13 jaar speelt in de Kloosterveste.



Open NK survivalrun

Op zondag zal Westerbork bol staan van survivalatleten uit binnen en buitenland. Daar wordt namelijk het Open Nederlands Kampioenschap RUC-Survivalrun georganiseerd. Atleten uit alle survivalklasses mogen hier aan mee doen. Het is de tiende keer dat er in Westerbork een survivalrun wordt georganiseerd.



Sopar Bluesband in Sleen

Theater De Deel in Sleen brengt dit seizoen een concertreeks onder de noemer 'Live op zondagmiddag'. Deze zondag speelt de Sopar Bluesband, een viermans bluesformatie uit Oost-Groningen. Het concert begint om 15.30 uur en duurt tot 18.30 uur. De entree is gratis.



Vogelverwendag

En omdat de vogels in de winter moeilijker eten kunnen vinden, is het zondag bij het Boomkroonpad 'vogelverwendag'. Bij het buitencentrum van het Boomkroonpad kunnen kinderen hun eigen vetbol en pindaslinger maken, die ze thuis in de tuin kunnen hangen. Het knutselen begint om 13.30 uur.



Historische wandeling op militair oefenterrein

Nationaal Park Drentsche Aa begint zondag om 10.30 uur met een historische wandeling in de Strubben Kniphorstbosch. Het voormalige militair oefenterrein is het eerste archeologische reservaat van Nederland. De tocht gaat langs (verdwenen) hunebedden, tientallen grafheuvels, historische karrensporen, bomkraters uit WO-II en andere relicten uit de cultuurhistorische geschiedenis. De tocht start bij parkeerplaats De Strubben aan de Borgweg.