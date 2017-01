[update] Competitiewedstrijd FC Emmen gaat door

VOETBAL - Vrijwilligers en supporters van FC Emmen hebben het veld in de JENS-vesting vandaag sneeuwvrij gemaakt. De wedstrijd tegen Jong Ajax gaat vanavond door, meldt FC Emmen.

Vrijwilligers en supporters van FC Emmen deden er eerder vandaag alles aan om de eerste competitiewedstrijd van dit jaar door te laten gaan. "Door de sneeuw van afgelopen nacht was het veld een witte deken. Het veld is nu weer bijna helemaal groen, maar we zijn nog steeds bezig. Tegen half zeven is het veld sneeuwvrij verwacht ik. Alleen aan de zijkanten moet de sneeuw nog weggehaald worden", vertelt Jan Stap, veldverzorger van FC Emmen.Stap was de hele middag in touw, samen met kunstgrasspecialist Intergrass uit Staphorst, om het veld sneeuwvrij te krijgen. "Het gaat om ongeveer zevenhonderd kuub sneeuw die op het veld lag. Voor een groot gedeelte hebben we de sneeuw bij de vakken Noord en Zuid neergelegd, maar op de tribune heb je er geen last van."FC Emmen meldt dat scheidsrechter Christian Mulder het veld heeft goedgekeurd. De wedstrijd tegen Jong Ajax begint om 20.00 uur.