Ondernemend: 'Emmen mag meer een stadse uitstraling krijgen'

EMMEN - Emmen mag als grootste plaats in Drenthe meer een stadse uitstraling krijgen. En daar hoort een torenflat bij met de naam 'Manhattan Tower'. Vastgoedondernemer Peter van Dijk uit Emmen is vast van plan om deze toren te bouwen.

Peter van Dijk is vandaag te gast in Ondernemend. Een programma van RTV Drenthe en Boom Uitgevers over ondernemers en ondernemen. Van Dijk is eigenaar van veel panden in het centrum van Emmen. "We hebben het pand van de bibliotheek aan de rand van Emmen in eigendom. Daarnaast ligt een stuk grond en het ligt voor de hand dat wij dit gaan ontwikkelen. We hebben inmiddels de appartementen verkocht. We zitten in de voorbereiding van de bouw van de torenflat".In het pand van zeventien verdiepingen komen appartementen. Het is met zijn 65 meter het hoogste gebouw van Drenthe. Dat de toren 'Manhattan Tower' moet gaan heten, heeft volgens Van Dijk te maken met zijn reizen naar de Amerikaanse stad. "Ik ben verliefd op de stad. Dit gebouw wordt geheel in de stijl van New York gebouwd", zegt Van Dijk. De toren zou eerst de naam Hondsrugtoren krijgen, maar dat past volgens Van Dijk niet.In Ondernemend verder aandacht voor de campagne om Tesla zover te krijgen dat ze een nieuwe fabriek bouwen in Noord-Nederland. Wim A,B. van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) was betrokken bij de komst van Google naar Groningen. Hij is vanuit de NOM ook betrokken bij het Tesla project.De derde gast is een nieuweling op de markt van ondernemers: Matthijs Popken. Maar Popken is met zijn bedrijf van plan om de markt te veroveren. Hij vertelt over zijn onderneming, Popken Mechatronika. Hij is onder andere in de tuinbouw actief.Ondernemend is te zien op TV Drenthe om 10.00u, 13.00u, 16.00u en 22.00u.