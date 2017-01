Verkeershinder door sneeuwbuien verwacht in avondspits

Winterse buien kunnen het verkeer vanavond dwarszitten (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - Regen en sneeuw kunnen de komende uren het verkeer in Drenthe en het oosten van het land dwarszitten. Door felle winterse buien kan het plaatselijk glad worden.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun rijstijl aan te passen.



Gladheid

Een omvangrijk regenfront trekt over het land. In het oosten en deels in het noorden gaat de regen over in sneeuw waardoor gladheid ontstaat. Dat gebeurt naar verwachting tussen 17.00 en 20.00 uur.



RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag verwacht dat de sneeuwbuien van korte duur zijn. "Rond 19.00 uur loopt het kwik snel op naar 4-5 graden."



Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond al zo'n 6,5 miljoen kilo zout gestrooid op het wegennet.