Muizen bestrijden ziekte van Lyme op eiland bij Boston

Een teek (foto: Pixabay)

BOSTON - Kunnen genetisch aangepaste muizen de ziekte van Lyme terugdringen of misschien wel uitbannen? Daar willen onderzoekers achter komen op een klein eiland voor de kust van Boston.

Een van die onderzoekers is Jeantine Lunshof van het UMCG. Zij is ook verbonden aan Harvard Medical School in Boston.



Immuun voor Lyme

Het team van onderzoekers maakt voor het onderzoek genetisch gemodificeerde muizen die door een aanpassing in hun genen de ziekte van Lyme niet meer kunnen krijgen. De aanpassing zorgt er bovendien voor dat de muizen de ziekte van Lyme niet meer kunnen doorgeven aan teken. Omdat de genen van de muizen zijn aangepast, zijn de muizen vanaf hun geboorte immuun voor Lyme.



Als teken niet meer door muizen besmet worden, zullen minder teken besmet raken met de ziekte, en zal de ziekte van Lyme ook minder vaak op mensen worden overdragen. Om te testen of het inderdaad zo is dat de gemodificeerde muizen de ziekte van Lyme bij mensen kan terugdringen, doen ze een test op een eiland in de buurt van de Amerikaanse stad Boston.



Nog even geduld

Het duurt nog wel even voordat de test kan beginnen. "Het kost een paar jaren om genoeg muizen te maken", legt Lunshof uit. De test wordt op een eiland gehouden om ervoor te zorgen dat de genetisch aangepaste muizen in een beperkt gebied blijven.



Zo’n ingreep in de natuur kan alleen wanneer de bevolking akkoord is en daarom wordt die actief betrokken bij het hele wetenschappelijke onderzoek.