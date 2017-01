Scholieren vinden nieuw gebouw Eduwiek 'best wel mooi hoor'

HOOGEVEEN - Twee jaar heeft de nieuwbouw geduurd, maar nu is Eduwiek klaar.

Eduwiek is het nieuwe schoolgebouw voor het VMBO-onderwijs van het Roelof van Echten College en het voortgezet speciaal onderwijs van RENN4.



Oranje tribune-trap

Eenmaal binnen nemen veel leerlingen direct bezit van de brede oranje trap annex tribune in de centrale hal. Ze vinden het een vooruitgang: "Ik vind het wel een leuke school, gewoon de kleuren, die zijn feller dan in de vorige school", vertelt een leerling. "Ik vind het wel een mooi gebouw en mooi ingericht en het is best groot, ik was al een keer verdwaald, maar het is beter dan de oude school."



'Hartstikke leuk'

150 van de 1100 leerlingen zijn van RENN4. Zij zijn eveneens enthousiast: "De school is supergroot en hartstikke leuk en leerzaam. Sommige dingen kunnen wij niet zo goed en door deze school kunnen ze ons helpen." Een andere leerling van RENN4 sluit zich daarbij aan: "Ik vind het wel mooi en doordat er zoveel mensen zijn leren we ook omgaan met de drukte."



Lekker broodje

Op de kennismakingsdag zijn er in het nieuwe gebouw allemaal activiteiten. Dat varieert van een quiz in één van de lokalen tot een wild trefbalspel in de sporthal en van het nuttigen van een lekker broodje in een groot keukenlokaal, tot een fotomoment in de centrale hal.



Gezamenlijk voordeel

De directeuren van beide scholen zien veel voordelen in het samengaan van de verschillende schooltypes. Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College: "Door de expertise die we nu samen hebben kunnen we voor heel veel verschillende kinderen ontzettend veel doen. Of ze nu hoogbegaafd zijn of leerproblemen hebben, al die kinderen kunnen we bedienen."



Meer kansen dan moeilijkheden

Leendert de Boom van RENN4 is blij met alle extra voorzieningen. Er zijn verschillende technieklokalen, een huiskamerlokaal, een zorglokaal en bijvoorbeeld een afdeling groen die een kas naast de school heeft staan. De Boom: "We zien meer kansen dan dat we moeilijkheden zien. Er zijn heel veel voorzieningen, door alles te clusteren kunnen we meer doen dan dat we alleen konden doen."



Past oranje bij blauw?

Maandag is dan de eerste schooldag in het nieuwe gebouw. Sommige leerlingen zijn wat kritisch hier en daar: "Op zich vind ik de school wel mooi, maar de kleuren passen niet bij elkaar, oranje met blauw bijvoorbeeld. Voor de rest vind ik alles wel mooi. De trap is ook niet al te hoog, je hoeft niet zoveel treden te lopen."

