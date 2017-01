Politie vindt harddrugs in clubhuis No Surrender

EMMEN - De politie heeft sporen van harddrugs gevonden in het clubhuis van motorclub No Surrender.

Ook in het huis van het 48-jarige bestuurslid van de afdeling Emmen, die eerder vandaag werd aangehouden, zijn sporen van drugs gevonden.Er is een aantal goederen in beslag genomen waar verder onderzoek naar wordt gedaan. Zo heeft de politie een gestolen aggregaat en een scooter meegenomen. Het onderzoek in de woning is inmiddels afgerond, maar in en om het clubhuis wordt nog steeds gezocht door de politie.Vanmorgen vroeg deden de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Emmen een inval bij het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. Het pand aan de Kapitein Hatterasstraat wordt volgende week gesloopt.Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat in het clubhuis wordt gehandeld in drugs. Ook zouden mensen er ernstig mishandeld worden.Het hele bestuur van No Surrender in Emmen geldt als verdachte in de zaak, vertelt politiechef in Zuidoost-Drenthe Lineke Bennema. Voorman van No Surrender, Henk Kuipers, zit als captain niet in dat bestuur, maar is ook verdachte. De politie heeft hem vanochtend gebeld om hem in te lichten over de invallen.De afgelopen maanden zijn verschillende mensen uit Emmen, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam aangehouden. Ook die arrestaties hoorden bij dit onderzoek.Het onderzoek naar No Surrender in Emmen staat volgens Pieter van Rest los van de ontvoering en mishandeling in Eelde. Daar werd een 47-jarig ex-lid van de motorclub mishandeld en ontvoerd. Daarvoor zitten inmiddels zeven verdachten vast No Surrender-voorman Henk Kuipers liet eerder vandaag weten dat zijn club zich niet laat tegenhouden door de invallen van de politie. "Wij van No Surrender stoppen nooit. We gaan altijd door", zegt hij in een vlog op zijn Facebookpagina.