Collectie Brands exposeert in oude dierentuin Emmen

Collectie Brands uit Nieuw-Dordrecht gaat exposeren in de oude dierentuin (Foto: Archief RTV Drenthe)

EMMEN - De oude dierentuin in Emmen krijgt er twee exposities bij.

Beide tentoonstellingen zijn van de Museum Collectie Brands uit Nieuw-Dordrecht.



Biochron

De exposities worden tentoongesteld in het voormalige Biochron, voor in de oude dierentuin. "Het wordt een semi-permanente expositie", vertelt Co Patist namens Collectie Brands. Een van de exposities laat een verzameling zien van alles wat het museum uit Nieuw-Dordrecht tentoonstelt.



"Dit is voor ons een leuke manier om op een andere plek te laten zien wat wij in Nieuw-Dordrecht zoal laten zien", vertelt Patist over het waarom van de expositie in de oude dierentuin.



Foto's opa Aleid Rensen

De andere expositie, iets verderop in het Biochron is onderdeel van een fototentoonstelling. Hier zijn oude foto's te zien die de opa van Aleid Rensen en haar broer Jan Oosting gemaakt heeft van Emmen en omstreken.



De nieuwe bezoekers van de oude dierentuin beginnen in maart met exposeren. Eerder vestigde kunstenaar Ingo Leth zich ook al in bij de ingang van de oude dierentuin.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden