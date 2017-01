Oranje onder 19 speelt interlands in Assen

Oranje onder 19 komt in maart naar sportpark Marsdijk (foto: Google Streetview)

VOETBAL - Achilles 1894 uit Assen is door de KNVB aangewezen als gastheer voor drie wedstrijden in het Elitetoernooi van Oranje onder 19.

Oranje onder 19 neemt het in de Eliteronde op tegen Griekenland, Oekraïne en Finland. De zeven groepswinnaars kwalificeren zich voor het EK in juli 2017 dat in Georgië gehouden wordt.



De volgende wedstrijden worden gespeeld op sportpark Marsdijk in Assen:

Donderdag 23 maart 16.00 uur: Nederland - Finland

Zaterdag 25 maart 14.00 uur: Griekenland - Finland

Dinsdag 28 maart 17.00 uur: Griekenland - Nederland



De overige drie wedstrijden worden in Friesland gespeeld bij Harkemase Boys.