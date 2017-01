NAM: Jammer dat miscommunicatie is ontstaan

ASSEN - De NAM betreurt de miscommunicatie die is ontstaan tussen burgemeester Marco Out en het bedrijf.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij zou hebben gezegd te wachten met de gaswinning bij Assen-Noord tot het nieuwe winningsplan er ligt, maar volgens hen klopt dit niet."Wij hebben gezegd dat we zouden wachten op toestemming van het Ministerie van Economische Zaken en we dachten dat deze toestemming tegelijk zou komen met het nieuwe winningsplan," zegt Kirsten Smid, woordvoerder van de NAM.Gisteravond zei burgemeester Out dat de NAM zich niet aan de afspraken houdt. Dat zorgt volgens de burgemeester voor een wat moeizame start. "En het maakt de gesprekken wat kriegelig", volgens Out.In december zei de NAM nog te wachten met het winnen van gas onder Marsdijk en Loon, omdat er veel onrust onder de bevolking was ontstaan. De NAM wil extra gas winnen uit de put Vries-10 waar eerder ook gas werd gewonnen.Formeel gezien mag de NAM nog een beetje gas uit die put halen, zonder dat daar een nieuw plan voor moet worden ingediend. Maar omdat de NAM ook de komende jaren nog gas wil winnen uit het gebied, moest zo'n nieuw plan er uiteindelijk toch komen. Het leek er daarom even op dat de NAM zou wachten met het winnen van gas totdat het nieuwe plan klaar is.Maar nu blijkt dat het bedrijf daar toch niet op wil wachten en alvast dat beetje gas uit de grond gaat halen waar ze al toestemming voor heeft.Smid: "We dachten dat een halfjaar zou duren tot het nieuwe winningsplan rond is, maar het duurt nu al een jaar en het gaat zeker nóg een halfjaar duren. Dat betekent dat wij zo lang moeten wachten op een put die gebruiksklaar staat, dat wij het niet meer economisch verantwoord vinden om nog langer te wachten."