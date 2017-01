Liveblog: FC Emmen - Jong Ajax

FC Emmen speelt vanavond tegen Jong Ajax

VOETBAL - FC Emmen hervat vanavond in het eigen stadion tegen Jong Ajax de competitie. De Amsterdammers staan 2e en FC Emmen is door een zwakke periode in december gezakt naar de 12e plaats.





] De wedstrijd, die onder leiding van scheidsrechter Mulder uit Uithuizen, is live te volgen op Radio Drenthe . Verslaggevers zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen. Laatstgenoemde houdt tijdens de wedstrijd ook een liveblog bij...

