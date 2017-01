Hurry Up versterkt zich met Almir Balas

Almir Balas is de nieuwe aanwinst van Hurry Up (foto: Hurry Up)

HANDBAL - Almir Balas is de nieuwste aanwinst van JMS Hurry Up uit Zwartemeer.

Balas heeft de Bosnische nationaliteit en staat te boek als een fysiek sterke cirkelspeler. Ook kan de 1,97 meter lange handballer volgens Hurry Up goed uit de voeten in het middenblok van de verdediging.



Trainingsstage

In november werkte de 25-jarige Bosniër een succesvolle trainingsstage af in Zwartemeer. De technische commissie van Hurry Up was direct overtuigd van zijn kwaliteiten.



BENE-League

Balas is door verscherpte regelgeving niet inzetbaar voor het restant van de BENE-League. Hurry Up hoopt hem speelgerechtigd te hebben voor de Europese duels tegen MSK Povazska Bystrica. In maart, wanneer de play-offs om de landstitel starten, is de cirkelspeler wel inzetbaar.



Balas komt over van RK Celik Zenica, een club uit zijn land Bosnië en Herzegovina.