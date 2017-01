Automobilist gewond na botsing met vangrail N33

De bestuurder raakte gewond (foto: Van Oost Media)

ANDEREN - Op de N33 is ter hoogte van Anderen een auto op de vangrail gebotst.

Bij het ongeluk waren geen ander auto's betrokken. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.



Het is onduidelijk waardoor het ongeluk is ontstaan.