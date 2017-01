Weer geen goals bij FC Emmen: 0-0 tegen Jong Ajax

FC Emmen scoorde ook niet tegen Jong Ajax

VOETBAL - FC Emmen kwam ook in de eerste competitiewedstrijd niet tot scoren. Na twee doelpuntloze oefenduels wisten de Drenten ook niet te winnen van Jong Ajax. Het bleef 0-0.

Slordig

In de eerste helft gebeurde er lange tijd niets. Jong Ajax had de bal, FC Emmen verdedigde en probeerde in de omschakeling gevaarlijk te worden. Dit lukte, met uitzondering van de laatste minuut, totaal niet. Als Emmen al de bal had was het te slordig in de passing, waardoor de verdediging van de Amsterdammers nauwelijks in verlegenheid werd gebracht.



Twee keer de de paal

De nummer 2 van de Jupiler League stelde daar zelf ook weinig tegenover. De formatie, die wordt getraind door oud Emmen-trainer Marcel Keizer, mocht het spel maken maar creëerde heel weinig kansen. In de 37e minuut was Jong Ajax wel twee keer dichtbij een treffer. Ezra Walian raakte de paal en in dezelfde aanval schoot Noussair Mazraoui vanaf zo'n 18 meter op de bovenkant van de lat.



Loen met de grootste kans

De grootste kans in de eerste helft kwam in de blessuretijd en was voor FC Emmen. Rogier Krohne gaf een niet te missen kans aan Youri Loen, maar de middenvelder van FC Emmen schoot de bal tegen het lijf van Deyovasio Zeefuik.



Bal van de lijn gehaald

De tweede helft was een stuk aantrekkelijker, zeker vanuit Drents perspectief dat veel meer spelaandeel had dan in de eerste helft. Kansen op een goal kwamen er ook. Jurjan Mannes schoot naast, Kallon stuitte in een counter op Ajax-doelman Leeuwenburg en Cas Peters zag een kopbal van de doellijn gehaald worden door Frenkie de Jong



Telgenkamp

Aan de andere kant kwamen er ook kansen. Frenkie de Jong schoot een keer naast en een keer tegen het lijf van Tim Siekman. Dennis Telgenkamp redde ook twee keer. Één keer op een inzet van Mazraoui en nog fraaier op een poging van Walian.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden