De ontknoping van Protos Weering live op RTV Drenthe

VOETBAL - Wie wordt de opvolger van SC Erica als winnaar van het meest prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van ons land: het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi?

Nieuw Buinen laatste finalist Protos Weering

Zes ploegen strijden vanaf 11 uur om de felbegeerde titel in de 40e editie van het evenement dat 28 december begon met 100 teams. Noordscheschut, HZVV, DZOH, SVBO, Dedemsvaart en Nieuw Buinen zijn de zes finalisten.De poulewedstrijden (de zes clubs worden bij loting verdeeld over twee poules van drie) zijn live te volgen via de livestream op www.rtvdrenthe.nl.De nummers 1 en 2 van de poules plaatsen zich voor de kruisfinales, die om half vier gepland zijn.De kruisfinales zijn, net als de grote finale (die om 17.00 gepland staat) live te volgen op TV Drenthe.Bent u niet in de gelegenheid te kijken naar de finale, dan biedt de radio wellicht uitkomst. De finale van Protos Weering is namelijk ook live te volgen in Radio Drenthe Sport vanaf 17.00 uur.