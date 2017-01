Loen: die bal had er gewoon in gemoeten

VOETBAL - Het voetbal was niet goed en Jong Ajax was vrijwel negentig minuten lang de bovenliggende partij. Toch was de grootste kans van de wedstrijd voor FC Emmen. Youri Loen kreeg op slag van rust een vrijwel niet te missen kans op de 1-0, maar schoot op het lichaam van Ajacied Zeefuik.

"Die bal had er gewoon in gemoeten", erkende Loen achteraf. "Het was onze beste aanval in een verder hele matige eerste helft. De pass van Rogier Krohne was perfect en ik wilde de bal in de korte hoek schieten. Achteraf had ik de bal tegendraads moeten schieten. Maar ja, dat is achteraf altijd gemakkelijk hè."Die matige eerste 45 minuten van Emmen had voor een groot deel te maken met het gemak waarop Jong Ajax met de lastige omstandigheden (sneeuw op het kunstgras) omging. De Amsterdammers vonden elkaar gemakkelijk en Emmen hield voornamelijk tegen. Het plan was om in de omschakeling gevaarlijk te worden, maar dit lukte maar niet. "Dat kwam omdat we veel te slordig waren als we de bal hadden", aldus Lukkien. "Het leek ook wel dat we moe waren van de vele meters die we moesten maken om in balbezit te komen, waardoor de tegenstoot continu kansloos was", vulde Loen aan.En zo bleef FC Emmen na de twintigste wedstrijd om 23 treffers steken en is er, inclusief twee oefenduels, nog niet gescoord door de Drenten in 2017. "Maar dat is voor mij nog geen dingetje hoor", reageert Lukkien. "We waren er vandaag twee keer heel dichtbij, met Youri en Cas. De goal komt wel. Daar ben ik van overtuigd." Ook spits Rogier Krohne heeft die mening. "Natuurlijk heb ik de kritiek, ook richting mijn persoon vernomen. Maar ik weet wie dat roepen. Die hebben er weinig verstand van. Ik weet wat ik kan en dat is ook scoren. Het komt echt wel weer."