Dode gevonden op A28 bij Beilen

BEILEN - Op de A28 bij Beilen is afgelopen nacht een dode gevonden. Het slachtoffer is aangereden, meldt de politie.

De bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte, is spoorloos. De politie is naar hem op zoek. Hoe het slachtoffer op de A28 is terechtgekomen, is nog onduidelijk. Over zijn identiteit is nog niks bekendgemaakt.Volgens de NOS vond een vrachtwagenchauffeur het lichaam rond twee uur vannacht. De politie heeft de A28 afgesloten en uitgebreid sporenonderzoek gedaan.De weg was urenlang dicht, maar is sinds vijf uur weer open.