Politieachtervolging na schietpartij eindigt met ongeluk in Zuidlaren

De auto van de daders werd gevonden in Zuidlaren (foto: Persbureau Meter) Bij de schietpartij raakte iemand zwaargewond (foto: Persbureau Meter) De gecrashte politieauto (foto: Persbureau Meter)

ZUIDLAREN - De politie is gisteravond laat in Zuidlaren een zoekactie begonnen naar de daders van een schietpartij in Foxhol.

De politie zette de achtervolging in, nadat rond half elf een schietpartij plaatsvond bij een woning. Daarbij is iemand zwaargewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het UMCG gebracht.



De daders vluchtten volgens de politie naar Zuidlaren. Tijdens die achtervolging gebeurde een ongeluk met de politieauto. Hij crashte op de Brink in Zuidlaren. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. Er raakte niemand gewond.



De vluchtauto van de daders werd na een Burgernetmelding aan de Leenakkersweg in Zuidlaren leeg teruggevonden. De politie is daarop begonnen met een zoekactie in de omgeving.