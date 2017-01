Assenaar opgepakt voor dodelijke aanrijding op A28

BEILEN - De politie heeft een 53-jarige man uit Assen aangehouden voor het veroorzaken van de aanrijding op de A28, waarbij afgelopen nacht een man om het leven kwam. Het slachtoffer is een 20-jarige man uit Groningen.

Volgens de politie is nog onduidelijk waarom het slachtoffer op de snelweg liep. De man die hem aanreed, reed na het ongeluk door.De politie kreeg rond twee uur een melding dat op de A28 een ernstig gewonde man lag. Een vrachtwagenchauffeur had zijn auto bij het slachtoffer neergezet om te voorkomen dat het overige verkeer erbij kon komen.De huldpdiensten ontdekten al snel dat de Groninger was overleden. Uit verklaringen van getuigen bleek dat het slachtoffer zeer waarschijnlijk was aangereden. Omdat een getuige het kenteken van de auto aan de politie doorgaf, konden agenten de bestuurder later vannacht thuis aanhouden. Hij zit vast en wordt vandaag verhoord.De politie doet nog verder onderzoek naar de reden waarom de Groninger op de snelweg liep.