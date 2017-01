Meepraten in Cassata: Inwoners Veenhuizen, Wilhelminaoord en Frederiksoord hebben niks aan status Werelderfgoed

ASSEN - Inwoners van Veenhuizen, Wilhelminaoord en Frederiksoord hebben niks aan de status Werelderfgoed.

Over die stelling kunt u vanmiddag meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata. Komende week gaan provincie Drenthe en gemeenten naar Parijs om de Koloniën van Weldadigheid officieel te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco.Het krijgen van deze beschermde status vergt al jaren veel inzet van de provincie en de gemeenten Westerveld en Noordenveld. En het kost ook zeker geld om de koloniën met hun bijzondere cultuur-historische waarde als werelderfgoed erkend te krijgen en te behouden.In december maakte minister Jet Bussemaker bekend dat het Rijk de koloniën officieel nomineert als Werelderfgoed.Veenhuizen, Wilhelminaoord en Frederiksoord worden samen met de Overijsselse koloniën van Weldadigheid Ommerschans en Willemsoord, en de Belgische koloniën Wortel en Merksplas voorgedragen. Het werelderfgoedcomité van Unesco zal in 2018 beslissen of de koloniën op de lijst komen. Dan heeft Nederland elf werelderfgoederen op de Unesco-lijst.De verwachting is dat de koloniën als Werelderfgoed straks een sterk merk worden, waar meer toeristen op af komen. Dat moet de regionale economie versterken. Maar de status geeft geen recht op extra geld. Wel gelden er straks regels die de unieke waarde van de koloniën moeten beschermen. In hoeverre heeft dat consequenties voor het wonen en het werken in de koloniën? Kortom er zijn lusten, maar ook zeker lasten.In Cassata vanmiddag praat Margriet Benak na 12.30 uur met de burgemeesters Klaas Smid van Noordenveld en Rikus Jager van Westerveld over de Werelderfgoedstatus voor de koloniën van weldadigheid. Wat betekent het voor de koloniën, en wat hebben de inwoners van de dorpen er eigenlijk aan. Schokland en de Beemster zijn al sinds 1995 en 1999 Werelderfgoed. Zijn hun ervaringen wel zo positief? U hoort het in Cassata.De stelling waarover u kunt meepraten in Cassata is:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter