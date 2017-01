Verdachten aangehouden voor schietpartij

ZUIDLAREN/FOXHOL - Voor een schietpartij in Foxhol zijn meerdere verdachten aangehouden. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Na de schietpartij, waarbij een man zwaargewond raakte, vluchtten de daders naar Zuidlaren. De politie zette de achtervolging in, maar na een ongeluk met de politieauto, wisten de daders te ontkomen te ontkomen.Hun vluchtauto werd later teruggevonden aan de Leenakkersweg in het dorp. Of de verdachten ook in Zuidlaren zijn opgepakt, is nog niet bekend. Ook over hun identiteit en de aanleiding van de schietpartij, heeft de politie ook nog niks bekendgemaakt.