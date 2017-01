'Wampex was nog nooit zo zwaar'

Wampex 2017 (foto: RTV Drenthe/Frank Janssen) Wampex 2017 (foto: RTV Drenthe/Frank Janssen)

VLEDDER - Het was niet eens de sneeuw die de Wampex 2017 zo zwaar maakte, het was vooral de combinatie van lopen en fietsen die dit jaar voor veel uitvallers zorgde.

Een van de deelnemers die de finish niet haalde, is Ralph: "We geven niet op hoor, maar we zijn veertien uur onderweg geweest en het is goed zo. Ik heb vanmiddag nog meer te doen."



Ze waren verdwaald en moesten door de organisatie opgehaald worden, maar Ralph ziet dat iets anders: "We waren niet de weg kwijt, maar we waren gewoon niet in overeenstemming met de kaart..."



Het is zwaar

Jan Geert Bisschop heeft de Wampex (Weekend Amphibie Expeditie) al vaker gelopen, maar dit jaar was geen gemakkelijke tocht: "Het is zwaar, het valt tegen. Het was nog nooit zo zwaar."



Organisator Wieger Visser weet dat het fietsen voor de meeste deelnemers het zwaarste deel was: "Zo eens in de tien jaar doen we dit. Deelnemers moeten zelf een fiets meenemen en een deel van het dertig kilometer lange parcours fietsend afleggen. Door de natte sneeuw en modder was dat verschrikkelijk zwaar."



Het wordt later en later

Toch is Visser wel tevreden: "Het was weer een mooie Wampex, door de zwaarte mogen mensen tot later finishen, normaal komen rond 10 uur de laatsten binnen."



Tjeerd van Ringelenstein probeert normaal gesproken met zijn groep binnen twaalf uur binnen te zijn: "De combinatie fietsen en lopen is teveel dit jaar. Om 8 uur gisteravond zijn we vertrokken, streven was net als andere jaren binnen 12 uur binnen te zijn, maar dat gaat echt niet lukken."

Door: Frank Janssen Correctie melden