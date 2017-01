Man zoekt 'lieve vrouw' uit supermarkt: Ik kocht cake en zij muffins

Klaas zou graag een kop koffie drinken met de vrouw (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

OOSTERWOLDE/BOVENSMILDE - "Ik heb er zo'n spijt van dat ik haar naam en adres niet hebt gevraagd." Dat zegt Klaas Rozema uit Oosterwolde. Hij is op zoek naar een vrouw uit Bovensmilde, die hij heeft ontmoet bij het koekenschap in de Lidl in zijn woonplaats.

Hij liet een advertentie plaatsen in een huis-aan-huisblad dat in Bovensmilde en omgeving wordt verspreid. "Welke lieve vrouw uit Bovensmilde heb ik ontmoet en gesproken bij de Lidl in Oosterwolde, toen je op je knieën lag bij de lekkere muffins? Bel je mij voor een bakje koffie?" luidt zijn oproep.



Zijn telefoonnummers staan erbij. "Ik heb niks gehoord", zegt hij. Teleurstelling klinkt door in zijn stem.



45 jaar getrouwd

Klaas vertelt dat hij al 45 jaar is getrouwd met dezelfde vrouw. "Jarenlang zijn we dag en nacht bij elkaar geweest. We hebben samen een slagerij en later een cafetaria gehad. Maar vijftien jaar geleden heeft mijn vrouw een zware hersenbloeding gehad. Sindsdien kon ze weinig meer en heb ik haar thuis verzorgd."



Afgelopen najaar ging dat niet meer, vertelt de 66-jarige Rozema. Hij bracht zijn vrouw naar een verpleegtehuis, waar hij haar iedere dag opzoekt. "Ze heeft al heel lang tegen me gezegd: 'Zoek toch een vriendin'. Maar dat wilde ik niet, zolang ze thuis woonde. Ik hou van haar. Maar nu woon ik alleen en zit ik een beetje tegen de muur aan te kijken. Ik kan daar heel slecht tegen."



'Alleen op de wereld'

Zijn kinderen wil hij niet teveel belasten. "Die hebben hun eigen leven. Ik heb ook geen broers en zusters, dus ik voel mij een beetje alleen op de wereld."



De ontmoeting met de vrouw die hij zoekt, vond in augustus plaats. Hij is niet meteen gaan zoeken, maar toen hij alleen thuis achterbleef, begon het te kriebelen. "We stonden bij het schap met koeken. Ik kocht een halve cake en zij muffins. We raakten in gesprek. Ik weet van haar dat ze 54 jaar en gescheiden is. Het was een heel leuke vrouw."



Omdat hij haar niet uit zijn hoofd krijgt, besloot hij een advertentie te plaatsen. Bent u of kent u deze dame? Mail dan naar Volkooren@rtvdrenthe.nl