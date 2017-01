Tien verdachten opgepakt in Zuidlaren na dodelijke schietpartij

ZUIDLAREN/FOXHOL - De politie heeft in Zuidlaren tien verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij in Foxhol gisteravond. Het gaat om mensen van 23 tot 42 jaar uit Drenthe en Groningen.

Het slachtoffer van de schietpartij, een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht dat met tientallen rechercheurs aan de zaak werkt. In verband met het onderzoek wil de politie nog niet welke plaatsen de verdachten komen.De verdachten vluchtten na de schietpartij in meerdere auto's. Een agent zag een van de auto's rijden en zette de achtervolging in. Hij verloor in Zuidlaren de macht over het stuur, waardoor de auto crashte.De auto, die hij achtervolgde, werd later leeg teruggevonden aan de Leenakkersweg. Daarna is de politie met speurhonden de omgeving af gaan zoeken. Mede door informatie van getuigen konden de tien verdachten later worden opgepakt.Onderzoek moet uitwijzen wie welke rol had bij de schietpartij. Over de achtergrond daarvan wil de politie nog niks kwijt. De tien verdachten zitten vast en worden de komende dagen gehoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.De politie doet vandaag sporenonderzoek in Foxhol. Ook roept ze getuigen van de schietpartij op zich te melden.