'We hopen woensdag te kunnen schaatsen'

IJskoorts in Emmer-Compascuum (foto RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - De ijskoorts begint toe te slaan: in Emmer-Compascuum zijn de voorbereidingen in volle gang. Wanny van der Tuuk van buurtvereninging de Viersprong hoopt dat er woensdag geschaatst kan worden op de ijsbaan.

Vanochtend werd het grasveld van de ijsbaan nat gemaakt. ''We hebben de komende nachten sterke vorst nodig. Het wordt nog spannend of het gaat lukken, maar we hopen woensdag te kunnen schaatsen'', aldus Van der Tuuk.



In 2012 konden bewoners van Emmer-Compascuum voor het laatst schaatsen op de ijsbaan. Sindsdien heeft het niet hard genoeg meer gevroren. ''Als het lukt en we kunnen woensdag schaatsen dan gaat er een flesje open''.



De komende dagen is er vorst voorspeld. 's Nachts gaat het vriezen, maar overdag komt de temperatuur boven het vriespunt.