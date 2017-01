Orange Skyline: We willen graag weer eens thuis in Drenthe spelen

Orange Skyline (foto: RTV Drenthe)

GRONINGEN - Vandaag staan ze voor de vijfde keer op Eurosonic Noorderlslag. De band Orange Skyline. Het doel: het presenteren van het nieuwe debuutalbum 'The Things That I Hide' dat gisteren uitkwam.

Vier van de bandleden komen uit Drenthe. Leadzanger Stefan van der Wielen uit Zuidlaren: “Het gaat hartstikke goed. Gisteren kwam het album uit en vandaag mogen we gelijk spelen. We hebben er erg veel zin in.”



Trots en dankbaar

Een jaar lang werkte de band aan het album. Stefan: Ik heb zelf geen kinderen, maar het voelt toch een beetje alsof je je kind voor de eerste keer naar school brengt. Je hebt er jarenlang zoveel aan gedaan, maar als je je kind eenmaal aflevert aan het hek zijn ze overgeleverd aan de grote, boze buitenwereld.”



Gisteren liep de band al even een platenzaak in om met eigen ogen te zien hoe de nieuwe plaat erbij staat. Stefan: “Het voelt te gek. Aan de ene kant voelen we ons heel trots, maar zijn ook heel dankbaar dat we dit konden doen.”



Optredens

De band heeft al een aantal optredens gepland, maar het optreden op Noorderslag vanavond wordt toch heel spannend: “Voor vandaag hoop ik ten eerste dat het een heel groot feest wordt. Daarnaast staat Noorderslag ook wel een beetje bekend als een businessfestival, dus ik hoop tevens dat het ons lukt om ons goed te presenteren bij de vaderlandse boekers en dat we natuurlijk veel worden geprogrammeerd op festivals dit jaar.”



Verder staat er een clubtour op het programma: “Voor inwoners uit Drenthe is het dichtstbijzijnde optreden op 18 mei, dan staan we in de Vera in Groningen. Het is onze eerste eigen clubshow, dus we zullen zelf voor het eerst met grote letters op de posters staan.”



Drenthe

Ondanks dat de band hard aan de weg timmert missen de bandleden Drenthe soms wel: “Onze ouders wonen nog in Drenthe. We zijn er dus nog met grote regelmaat. Ook staat onze bandbus geparkeerd in de provincie en zullen we dit jaar ongetwijfeld nog eens komen spelen. We gaan onze uiterste best doen om te laten zien dat we toch nog heel graag eens thuis in Drenthe willen optreden.”



Zaterdag staat de Drentse band op het gratis festival Eurosonic Air en 's avonds in een uitverkocht Oosterpoort.

Door: Susan Pathuis Correctie melden