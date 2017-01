Bikers Against Child Abuse: een heel andere motorclub

ASSEN - Een heel andere motorclub dan No Surrender of Satudarah. Dat soort clubs verrichten waarschijnlijk ook geen zendingswerk op de MotorExpo dit weekeinde in de TT Hal in Assen. Bikers Against Child Abuse doet dat wel.

Ze zien er hetzelfde uit als hun minder vredelievende collega's van motorclubs die zich buiten de wet begeven. En van leden wordt onvoorwaardelijke inzet gevraagd. Maar daar houden de overeenkomsten op. Motorvereniging B.A.C.A. heeft maar één missie: kinderen die beschadigd zijn door mishandeling of misbruik fysiek en moreel steunen.



Wat zijn de missies?

"Als een kind niet kan slapen vanwege een nachtmerrie over wat het heeft meegemaakt rijden wij er naartoe en gaan we voor de deur staan. Dat doen we ook als bijvoorbeeld een vader die een straatverbod heeft toch naar de verjaardag wil van het kind wil dat hij iets heeft aangedaan. Wij houden niet van geweld, maar zijn dan wel de barrière tussen dader en het kind. Uiteraard roepen we ook de politie erbij", zegt B.A.C.A.-woordvoeder Eduard van Uffelen.



Maar Bikers Against Child Abuse begeleidt ook kinderen die in een rechtbank hun verhaal moeten doen. Van Uffelen: "Dat is al moeilijk genoeg voor kinderen en dan zit de dader op een paar meter afstand. Wij zitten dan op de publieke tribune, gaan mee naar het toilet, we gaan mee daar waar het kind aangeeft veiligheid nodig te hebben."



Wie worden er lid?

Bikers Against Child Abuse heeft zo'n zestig van dit soort missies per jaar, waaronder in Drenthe. De motorvereniging bestaat uit vier chapters. Vrijwilliger Kor Kuiper van Chapter North, waar Drenthe onder valt, legt uit wie er lid zijn: "Dat kunnen mensen zijn die in het verleden zelf met misbruik of mishandeling te maken hebben gehad. Ik gelukkig niet, maar ik heb wel gezien wat het met een kind doet", zegt hij over zijn eigen motivatie om dit vrijwilligerswerk te doen.



Je kunt niet zomaar lid worden

Bikers die lid willen worden, worden uitvoerig gescreend volgens Eduard van Uffelen. Als eerste wordt bij het intakegesprek gekeken of iemand gemotiveerd genoeg is en voldoende inzet kan plegen. Dan volgt een screening waarbij gekeken wordt of die persoon zelf dader is geweest in misbruik, mishandeling of zedendelicten. Vervolgens moet een aankomend lid een Verklaring Omtrent Gedrag van justitie inleveren bij de club. Daarna volgt volgens Van Uffelen nog een jaar lang een training hoe om te gaan met beschadigde kinderen.



MotorExpo

De MotorExpo in de TT Hall begon afgelopen vrijdag en duurt tot en met vandaag. De beurs is open tot 18.00 uur.

