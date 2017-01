ACV goed uit winterstop

ACV wint in Genemuiden (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft de competitie hervat met een zege op bezoek bij Genemuiden. De Asser koploper was met 0-3 te sterk voor de nummer vijf van de ranglijst

De drie doelpunten vielen allemaal in de eerste helft. Arjen Hagenauw maakte uit een penalty de 0-1, waarna hij na defensief geklungel ook voor de 0-2 zorgde. Vlak voor de pauze zorgde Jonah van der Werf voor een gat van drie punten. 0-3 was ook de eindstand, maar ACV moest vlak voor tijd nog wel toezien hoe invaller Dennis Molema met een rode kaart van het veld moest na een tackle met twee benen.



ACV heeft na deze zege nog steeds één punt voorsprong op DOVO, dat met 6-0 won van Sparta Nijkerk.



ACV-trainer Fred de Boer: "Zeker de eerste helft was het in het verdedigen, pressen en de omschakeling erg goed. Daar lag het geheim. We hebben fouten afgedwongen en daarvan geprofiteerd."