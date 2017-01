Westerbork maakt zich op voor Nederlandse titelstrijd survivalrun

Bart Jan ter Bork van de Survivalrun Westerbork (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SURVIVALRUN - 1200 Atleten gaan morgen van start tijdens de tiende editie van de Survivalrun van Westerbork.

Ze kunnen kiezen uit een hindernis-parcours over 5, 9 of 13 kilometer. En op die 13 kilometer wordt morgen ook gestreden om de Open Nederlandse titel.



"Het is een open kampioenschap. Dat betekent dat atleten die in de reguliere competitie op de lange en de korte afstanden meedoen nu ook op deze middenafstand mogen uitkomen. Het wordt daardoor extra spannend wie er gaat winnen."



Trots op Nederlandse titelstrijd

Het is voor de derde keer dat Westerbork een Nederlandse titelstrijd mag organiseren. En daar is Bart Jan ter Bork van de organisatie maar wat blij mee.



"Dat is een kroon op ons werk. We hebben al negen edities georganiseerd en hebben altijd goede rapporten gekregen van de bond", zegt Ter Bork.



Publiek

Morgen om 9.30 uur gaan de eerste atleten van start aan de Oude Beilerweg in Westerbork. Dat zijn meteen de mannen die strijden om de Nederlandse titel op het parcours over 13 kilometer.



"Dat is een mooie plaats voor toeschouwers om te kijken. Je kunt daar verschillende hindernissen zien en je kunt ook nog warme chocolademelk in de tent drinken. Als je de strijd echt goed wil volgen zou ik met de fiets of de mountainbike komen. We hebben een prima fietsroute uitgezet rondom het parcours", verduidelijkt Ter Bork.



Olympische atleten

Ook staan er twee Olympische atleten aan de start. Judoka Mark Huizinga en 800 meter loper Bram Som. Morgenavond in Drenthe Nu kunt u beelden zien van de strijd om de Nederlandse titel in Westerbork.

Door: Karin Mulder Correctie melden