Noordscheschut wint Protos Weering na zinderende eindstrijd

Noordscheschut met de beker (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Noordscheschut heeft de 40e editie van Protos Weering op zijn naam geschreven. In een zinderende finale waren de Schutters met 3-5 te sterk voor SVBO. Bij rust was het nog 2-1 voor de Barger-Oostervelders.

In een volgepakte sporthal Angelslo in Emmen kwam SVBO maar liefst driemaal op voorsprong, maar net zo vaak had Noordscheschut een antwoord op de goals van Rene Wolbers (tweemaal) en Rean Bolk. Voor de blauwwitten kwamen Jos Kroezen (tweemaal) en Melvin Mol tot scoren.



Vier minuten voor tijd was het Danny Kiekebelt die Noordscheschut voor het eerst op voorsprong bracht, waarna kersverse vader Kevin van Dalen het duel vlak voor tijd besliste met een raak schot in een leeg doel.



Hoe verliep de finaledag van Protos Weering verder?



Poule A:

DZOH - Noordscheschut 0-1 (doelpunt: Danny Kiekebelt)

Noordscheschut - Nieuw Buinen 0-0

Nieuw Buinen - DZOH 0-1 (doelpunt: Roy Stroeve)



Eindstand:

1. Noordscheschut

2. DZOH

3. Nieuw Buinen



Poule B:

SVBO - Dedemsvaart 3-1 (doelpunten SVBO: 7. Nick Hidding, Lennon Ebeltjes en Rene Wolbers, doelpunt Dedemsvaart: Mark de Boer)

SVBO - HZVV 0-1 (doelpunt Jan Hup)

HZVV - Dedemsvaart 3-4 (doelpunten HZVV: Jan Hup, Jordi Beeksma, Nick Neumann, doelpunten Dedemsvaart: Danny Kuiper, Jim Veltmaat, Danny Kuiper en Kevin Roozendal)



Eindstand:

1. SVBO

2. HZVV

3. Dedemsvaart



Kruisfinales

Noordscheschut, DZOH, HZVV en SVBO plaatsten zich voor de kruisfinales.



1e kruisfinale:

SVBO - DZOH 3-2 (doelpunten SVBO: Rean Bolk, Nick Hidding en Rene Wolbers, doelpunten DZOH: Roy Stroeve en Jan Velema



2e kruisfinale

Noordscheschut - HZVV 3-1 (doelpunten Noordscheschut: Kevin van Dalen, Jos Kroezen en Melvin Mol, doelpunt HZVV: Arjan Akkerman



5e en 6e plaats

Nieuw Buinen en Dedemsvaart mochten uitmaken welke ploeg als 5e eindigde tijdens Protos Weering. Via twee treffers van Danny Kuiper kwam de zondagderdeklasser vrij simpel op 2-0 tegen Nieuw Buinen, dat na de prima prestatie in de tussenronde teleurstelde tijdens de finale. Robert Tieks bracht tien minuten voor tijd de spanning terug door de 2-1 te scoren. Daar leek het bij te blijven, maar in de slotseconde ging Dedemsvaart-doelman Erik Abbes gruwelijk in de fout door een inzet van Tieks door zijn benen te laten glippen: 2-2. Penalties moesten de beslissing brengen en die werden beter genomen door Dedemsvaart. Sammad Faraouni miste zijn penalty en de overige strafschoppen werden benut. Dedemsvaart eindigde dus als vijfde en Nieuw Buinen als 6e.



3e en 4e plaats

Roy Stroeve bezorgde DZOH de 3e plaats door in de slotminuut de winnende goal te maken tegen HZVV. Met zijn tweede treffer van de wedstrijd (zijn vierde van de dag) bepaalde hij de eindstand op 4-3.