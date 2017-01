Janneke Ensing tweede in Santos Women's Tour

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is tweede geworden in de openingsrit van de Santos Women's Tour in Australië.

Het was voor Ensing haar eerste officiële wedstrijd in dienst van de Italiaanse wielerploeg Alé Cipollini.



Na een etappe over 106 kilometer van Hahndorf naar Meadows kwam Amanda Spratt uit Australië solo aan. Zij had een voorsprong van 19 seconde op Enisng. Die op haar beurt de Amerikaanse Katharine Hall ook weer veertig seconde achter haar hield.

Door: Karin Mulder