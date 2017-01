Tichelaar: datacenter Belastingdienst naar het Noorden

Datacenter van de Belastingdienst moet naar het Noorden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar wil het datacentrum van de Belastingdienst naar het Noorden halen. Dit zei hij in het programma Cassata vandaag. Dit levert zo'n 5000 banen op.

Tichelaar: "De belastingdienst gaat 5000 mensen aannemen als het gaat om dataverwerking. Dan kan je kiezen voor Utrecht, Den-Haag of welke stad dan ook. Wij zeggen: laat het naar het Noorden gaan". Het is de bedoeling dat mensen hier opgeleid worden om de dataverwerking te doen.



De eerste stappen zijn al gezet. Tichelaar: "Staatssecretaris Wiebes was zeer onder de indruk. Maar het nieuwe kabinet moet beslissen". Samen met andere partijen gaat Tichelaar er alles aan doen om het datacentrum naar het Noorden te halen.