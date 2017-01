No Surrender opent nieuw clubhuis

EMMEN - No Surrender opent volgende week een nieuw clubhuis. Dit schrijft No Surrender-voorman Henk Kuipers in een facebookbericht. Waar het clubhuis staat, wil Kuipers niet zeggen.

Zo schrijft hij: "Volgende week gaat ons nieuwe clubhuis open, het oude laten we slopen".De politie deed vrijdag een inval in het clubhuis van No Surrender in Emmen. Hier werden sporen van harddrugs gevonden. Het pand aan de Kapitein Hatterastraat wordt volgende week gesloopt.Kuipers liet eerder al weten op zoek te gaan naar een andere locatie . "Misschien gaan we wel naar een plek buiten de gemeente Emmen. Misschien wel naar Hoogeveen of Assen. Of naar Duitsland."