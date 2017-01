Geen nieuwe klas voor KLM Flight Academy

De academie had zestig nieuwe leerlingen moeten aannemen (foto: Archief RTV Drenthe)

EELDE - De KLM FLight Academy op Groningen Airport Eelde is niet met een nieuwe studentenklas gestart. Dit schrijft Dagblad van het Noorden.

De academie had afgelopen jaar zestig nieuwe leerlingen moeten aannemen. Dit aantal bleef steken op veertig. Hierdoor loopt de Flight Academy inkomsten mis.



Oorzaak is dat beginnende studenten geen lening meer kunnen afsluiten voor de opleiding. De opleiding kost 122.000 euro. ABN Amro stopte in september met het verstrekken van studieleningen aan studenten van de pilotenopleiding. KLM Flight Academy geeft op de site aan in overleg te zijn met verschillende financiële partijen.