Bekijk de finale van Protos Weering nog een keer

VOETBAL - Noordscheschut is de winnaar geworden van de 40e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. In de finale werd SVBO met 5-3 verslagen. Bij rust leidde de formatie uit Bargeroosterveld nog met 2-1.

Noordscheschut wint Protos Weering na zinderende eindstrijd

SVBO kwam maar liefst driemaal op voorsprong, maar net zo vaak had Noordscheschut een antwoord op de goals van Rene Wolbers (tweemaal) en Rean Bolk. Voor de blauwwitten kwamen Jos Kroezen (tweemaal) en Melvin Mol (prachtig uit een vrije bal) tot scoren.Vier minuten voor tijd was het Danny Kiekebelt die Noordscheschut voor het eerst op voorsprong bracht, waarna kersverse vader Kevin van Dalen het duel vlak voor tijd besliste met een lucky schot in leeg doel.Bekijk hier de volledige finalewedstrijd terug, met interviews en de uitreiking van de beker.