Verlies DOS'46 na bizarre tweede helft

Door het verlies ziet DOS'46 Fortuna op gelijke hoogte komen (Foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door een thuisnederlaag te leiden tegen belager Fortuna: 16-18. In de tweede helft kwam de ploeg uit Nijeveen slechts tot twee goals.

In de sterke openingsfase nam DOS'46 bij 6-6 afstand van de gasten uit Delft. Bij 14-11 kreeg de formatie van Daniël Hulzebosch meerdere kansen het gaatje uit te breiden, maar Fortuna knokte zich terug in het duel. Nog voor de rust maakten de gasten de aansluitingstreffer (14-13).



Na de hervatting viel de eerste goal pas na zeven minuten. Beide ploegen hadden moeite met het vinden van de korf. De thuisploeg scoorde in totaal slechts twee keer in de hele tweede helft, waarvan één strafworp. Bij 15-16 kwam Fortuna voor het eerst op voorsprong en gaf deze niet meer weg.



Afronding

"De terugval zette zich voor rust al een beetje in bij ons", vertelt Hulzebosch na de tijd. "In die fase was onze afronding matig. We zakten in ons vertrouwen. Dat nemen we de tweede helft volledig mee. Dat mag zeker niet op dit niveau, met dit team."



Bij DOS'46 werd Nienke Hintzbergen topscorer van haar ploeg met vier treffers. Door het verlies komt Fortuna op gelijke hoogte met de Nijeveners.