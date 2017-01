Kansloze nederlaag dames E&O in Amsterdam

E&O staat negende in de eredivisie (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O zijn op bezoek bij VOC tegen een kansloze nederlaag aan gelopen: 40-22. In Amsterdam had de formatie van Van der Zanden en Mooi geen moment zicht op een goed resultaat.

Pas bij 5-0 vond E&O het net. De Noord-Hollandse bekerwinnaar liep via 10-2 uit naar 22-11. Na rust kende het duel een onveranderd wedstrijdbeeld.



Ontzag

"Dit zijn niet de wedstrijden waar we punten moeten pakken", vertelt coach Van der Zanden na de wedstrijd tegen de kampioenskandidaat. "Het verschil was meteen duidelijk. Zij staan hoog op de ranglijst, wij laag. We hadden in de openingsfase teveel ontzag voor VOC."



Nacompetitie

Vorige week in het thuisduel tegen Borhave zag Van der Zanden weinig strijdlust bij zijn dames. Ondanks de oorwassing was de inzet van de groen/witten in Amsterdam beter. "De meiden zijn helemaal leeggestreden", legt Van der Zanden uit. "Dat was beter ten opzichte van vorige week. We werken toe naar de nacompetitie. Daar willen we topfit zijn."



E&O staat negende met vier punten. Alleen hekkensluiter Kwiek heeft minder punten.