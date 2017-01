'Oliebollen in de benen' bij Olhaco

Olhaco kansloos in Zeist (Foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Olhaco is 2017 slecht begonnen. Op bezoek bij Pelster Cito uit Zeist wist de ploeg van Dennis Luider geen set te winnen. Het werd 3-0 (25-18, 25-17, 25-16).

"Ik denk dat we nog oliebollen in de benen hadden", vertelt Luider met een knipoog. "We kwamen geen moment onder de servicedruk van Pelster Cito vandaan. Ook brachten we passend te weinig."



Terechte nederlaag

Geen set kwamen de Hoogeveners tot twintig punten. "Dat zegt natuurlijk genoeg", is de oefenmeester van Olhaco gedesillusioneerd. "Een terechte nederlaag. Ik kan niet zo goed een verklaring vinden. We hebben er alles aan gedaan sterk aan de start van dit duel te verschijnen."



Door de verliespartij moet Olhaco de achtste plaats in de Topdivisie laten aan opponent Pelster Cito.