Groots onthaal spelers Noordscheschut mislukt

VOETBAL - Het idee was prachtig, de uitvoering wat minder. Het groots onthaal dat de supporters van vv Noordscheschut in petto hadden voor hun helden, de winnaars van Protos Weering, ging volledig de mist in.

de complete finale tussen Noordscheschut en SVBO

De supporters van Noordscheschut hadden met Oud & Nieuw bewust niet al het vuurwerk afgeschoten om zo voor een fantastisch slot te zorgen van het mooiste voetbalfeestje van het jaar. Immers, de Schutters behoorden vanaf de eerste avond tot één van de favorieten voor de eindzege. Die eindzege kwam er vandaag ook, na een zinderende finale tegen SVBO en dus bedachten de fans een groots onthaal voor de spelers en technische staf en spoedden zich naar de kantine waar alles in gereedheid werd gebracht.Met een prachtige vuurwerkshow zou bus 3, waarin de spelers zouden zitten, worden onthaald. En het was inderdaad schitterend toen de betreffende bus de parkeerplaats opdraaide. Maar toen de laatste pijl de lucht in ging en iedereen uitgestapt was, bleek niet de selectie maar de laatste groep supporters in de bus te zitten. Een paar minuten later arriveerde bus 4, met daarin de helden van de avond."We hebben niets van het vuurwerk gezien", lachtte trainer André Mulder die omstreeks middernacht nog steeds bezig was om alle berichtjes te lezen die hij had binnengekregen op zijn telefoon. "Het is ongelooflijk wat voor impact zo'n toernooi heeft. Ik heb 150 berichtjes ontvangen. Nou daar ga ik morgen maar even rustig voor zitten. En, ik beloof, iedereen krijgt een reactie."