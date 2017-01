Winterse buien leiden tot gladheid op de Drentse wegen

ASSEN - Het kan vandaag opnieuw glad zijn op de Drentse wegen.

Afgelopen nacht zijn er sneeuwbuien gevallen. Ook nu kan op sommige plekken nog sneeuw vallen.Het KNMI heeft code geel uitgegeven en waarschuwt met name voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De waarschuwing geldt tot 11.00 uur. Vanaf vanavond 18.00 uur geldt opnieuw code geel.De provincie meldt dat op verschillende provinciale wegen wordt gestrooid.Volgens een politieagent uit Emmen zijn er al een paar aanrijdingen geweest door de gladheid. Of hierbij gewonden zijn gevallen is niet bekend. "Maak alsjeblieft autoruiten ijsvrij en kijk uit. Het is behoorlijk glad. Pas je snelheid daar op aan", waarschuwt hij op Twitter Net over de grens met Overijssel, in Rouveen, raakten gisteravond twee mensen gewond. De auto waarin zij zaten botste tegen een boom.Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag is later vandaag de zon te zien, maar is er ook bewolking. In de middag kan het drie graden worden, maar in de avond gaat het weer vriezen. Na het weekend wordt het kouder, aldus Van der Zwaag.