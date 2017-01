Auto-inbreker opgepakt in Assen

De verdachte probeerde in te breken in meerdere auto's (foto: ANP/Koen Suyk)

ASSEN - In Assen heeft de politie afgelopen nacht iemand aangehouden die probeerde in te breken in meerdere auto's.





De verdachte is opgepakt in de omgeving van de Woerdes in de wijk Peelo. De inbreker heeft de rest van de nacht doorgebracht in een politiecel.